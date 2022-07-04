Лисичанськ - це останній успіх російської армії в Україні, - Арестович
Захоплення Лисичанська - це останній великий успіх російської армії у війні проти України. Надалі противник не зможе захоплювати великі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Я висловлю сміливе припущення... це останній успіх російської армії на території України. Великий успіх мається на увазі, коли місто беруть яке-небудь. Я просто знаю, що у них твориться у військах, я не знаю, де вони візьмуть оперативні резерви, щоб взяти ще одне місто. Вони можуть взяти ще села, але міста не візьмуть", - підкреслив Арестович.
Нагадавши, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.
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