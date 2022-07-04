Лисичанськ - це останній успіх російської армії в Україні, - Арестович

"Я висловлю сміливе припущення... це останній успіх російської армії на території України. Великий успіх мається на увазі, коли місто беруть яке-небудь. Я просто знаю, що у них твориться у військах, я не знаю, де вони візьмуть оперативні резерви, щоб взяти ще одне місто. Вони можуть взяти ще села, але міста не візьмуть", - підкреслив Арестович.