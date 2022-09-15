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Вода відходить, майже 80 будинків ще підтоплені: що відомо про ситуацію в Кривому Розі

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Кривий Ріг, Четвер 15 вересня 2022 15:58
Вода відходить, майже 80 будинків ще підтоплені: що відомо про ситуацію в Кривому Розі Фото: в Кривому Розі рівень підтоплення знижується (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Марія Кучерявець

Через пошкодження гідротехнічних споруд в Кривому Розі підтопленими залишається 79 будинків. Рівень води у районах, які постраждали від наслідків атаки, відходить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"В результаті злагоджених дій наших служб, вода відходить. Це вже можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева. Вчора там максимальний рівень води сягав 190 см, зараз - 65 см. І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі", - написав Тимошенко.

За його словами, годину тому була завершена робота з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води.

Наразі підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району.

Заступник глави ОП зазначив, що наразі залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

"Працюємо і там. Роботи з ліквідації тривають повним ходом", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, що вчора ввечері РФ випустила 8 крилатих ракет ("Кинджал" та "Іскандер") по гідротехнічній споруді у Кривому Розі, а саме дамбі Карачунівського водосховища.

Через що були підтоплені більше 1000 приватних будинків та подвір'їв, а рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. У деяких районах були вимушені оголосити евакуацію.

Вже сьогодні, коли Кривий Ріг ще ліквідовує наслідки ворожої атаки, стало відомо про нові ракетні обстріли міста.

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Кривий Ріг ракетный удар
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