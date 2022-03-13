ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські спецслужби вживають заходів для звільнення мера Мелітополя, - Єнін

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 13 березня 2022 10:02
Українські спецслужби вживають заходів для звільнення мера Мелітополя, - Єнін Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українські спецслужби вживають заходів для захопленого мера Мелітополя Івана Федорова. На даний момент відомо, що він досі утримується російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі марафону єдиних новин.

"На даному етапі нам відомо, що він утримується російською окупаційною владою. Наші спецслужби вживають певних заходів для його звільнення", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що захопленням мера Мелітополя російська сторона перейшла до нової стадії терору.

Тим часом окупанти оголосили новим "мером" Мелітополя Галину Данильченко - представницю "Опозиційного блоку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді