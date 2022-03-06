Окупанти планують захопити дамбу Канівської ГЕС, - Генштаб ЗСУ
Російські війська планують захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС", - йдеться в нічному зведенні про оперативну обстановку та оборону станом на кінець десятої доби війни.
До складу Канівського гідровузла входять:
- розділова дамба по ВРУ - 110/330 кВ;
- будівля ГЕС суміщена з водозливною греблею зі спряженими стоянами;
- правобережна і лівобережна земляні греблі зі шлюзом і монтажним майданчиком.
Нагадаємо, 24 лютого, в перший день вторгнення і початку війни, російські війська захопили Каховську ГЕС.
Раніше повідомлялося, що на Київській ГЕС виключає раптовий підрив дамби, яку взяли під посилену охорону.
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