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Окупанти планують захопити дамбу Канівської ГЕС, - Генштаб ЗСУ

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Неділя 06 березня 2022 02:03
Окупанти планують захопити дамбу Канівської ГЕС, - Генштаб ЗСУ Фото: Канівська ГЕС (uk.wikipedia.org / Riwnodennyk)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська планують захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС", - йдеться в нічному зведенні про оперативну обстановку та оборону станом на кінець десятої доби війни.

До складу Канівського гідровузла входять:

  • розділова дамба по ВРУ - 110/330 кВ;
  • будівля ГЕС суміщена з водозливною греблею зі спряженими стоянами;
  • правобережна і лівобережна земляні греблі зі шлюзом і монтажним майданчиком.

Нагадаємо, 24 лютого, в перший день вторгнення і початку війни, російські війська захопили Каховську ГЕС.

Раніше повідомлялося, що на Київській ГЕС виключає раптовий підрив дамби, яку взяли під посилену охорону.

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