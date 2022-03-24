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Окупанти планують влаштувати "великий терор" у Херсоні, щоб придушити протести, - The Times

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Херсон, Четвер 24 березня 2022 07:31
Окупанти планують влаштувати "великий терор" у Херсоні, щоб придушити протести, - The Times Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Кремль планує влаштувати "великий терор" в Херсоні, щоб придушити протести, які влаштовують місцеві жителі. Людей можуть навіть викрадати і вивозити в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

У листі, імовірно написаному співробітником служби внутрішньої безпеки Росії, йдеться, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з протестувальниками в українському місті, де люди щодня виходять на вулиці і проганяють окупантів з Херсона.

У ФСБ заявляють, що якби їм вдалося виявити лідерів руху протестів, то цих людей вже б ліквідували. Протестувальників рятує те, що російські спецслужби не знають, кого саме їм треба схопити.

"Великий терор" буде спрямований на зменшення протестів за допомогою "надзвичайно суворих методів розгону", включаючи "важкі поранення" деяких мітингувальників.

Зазначимо, що з 2 березня російські військові тимчасово контролюють Херсон та околиці міста. Місцеві жителі постійно виходять на мітинги на підтримку України, завдяки чому окупанти провалили акцію з "визнанням "ХНР".

Нагадаємо, російські окупанти в Херсоні викрали директора місцевого драмтеатру.

Раніше в Херсоні окупанти намагалися розігнати мітинг сльозогінним газом.

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