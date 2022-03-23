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Окупанти в Херсоні викрали директора місцевого драмтеатру

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Херсон, Середа 23 березня 2022 12:59
Окупанти в Херсоні викрали директора місцевого драмтеатру Фото: директор Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександр Книга (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру та депутата Херсонської облради Олександра Книгу. Він є засновником театрального фестивалю "Мельпомена Таврії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

За його словами, Книгу викрали і відвезли в невідомому напрямку у властивій "фашистській манері".

"Закликаємо світову культурну спільноту докласти всіх можливих і неможливих зусиль для її якнайшвидшого звільнення! Про це повинен знати весь світ!", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в окупованому Мелітополі Запорізької області.

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