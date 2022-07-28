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У Генштабі відзвітували про хід звільнення Херсонської області

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Київ, Четвер 28 липня 2022 13:01
У Генштабі відзвітували про хід звільнення Херсонської області Фото: ЗСУ звільнили три села у Херсонській області (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов.

У Генштабі відзвітували про хід звільнення Херсонської області

Фото: ЗСУ звільнили від окупантів Андріївку та Лозове (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.

Пізніше стало відомо, що міст повністю не зруйновано, однак пересуватися ним не можна.

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