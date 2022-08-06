ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти планують наступати на півдні: відомо про першу спробу

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 13:13
Окупанти планують наступати на півдні: відомо про першу спробу Фото: окупанти зробили спробу наступу у напрямку Лозового (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупаційні війська, як і очікувалося, на Херсонському плацдармі почали виявляти активність, нарощуючи обстріли. Зокрема, було здійснено дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Протягом останньої доби триває зосередження сил і засобів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що лише підтверджує версію про намір окупантів не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, як пояснюють у відомстві, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід.

"Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки", - додають у "СтратКомі".

"Також були зафіксовані у великій кількості 203-мм САУ 2С7 "Піон", в районі Херсона чисельністю 8 одиниць. Також фіксувалося присутність і на правому березі цілого дивізіону - 18 одиниць.

"Присутність САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге - що РОВ готуються знищувати укріп райони", - кажуть у відомстві.

У "СтратКомі" припускають, що окупанти, враховуючи накопичені сили, матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху.

"Відсутність повноцінної системи управління та системи забезпечення передових підрозділів, кількість яких за 2 тижні зросла більш ніж у 2 рази, а також повноцінної логістики і є тим виступом, про який ця маса оступиться. В принципі, вони вже оступилися, вирішивши триматися за правий берег зубами та пазурами, замість того, щоб виявити "жест доброї волі", - констатують в відомстві.

Нагадаємо, Лозове Херсонської області ЗСУ взяли під свій контроль наприкінці липня.

Як повідомлялося, у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю та техніку. У ЗСУ припускали, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоби українська армія перейшла в оборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз