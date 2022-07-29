Окупанти перевозять полонених іноземців на Донбас, щоб стратити
Росіяни перевозять полонених іноземців на Донбас з інших окупованих територій, щоб там страчувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Інтернаціонального легіону України Дам’єна Магру, передає 24 канал.
"Є теорія, що це роблять для того, аби їм могли оголосити смертну кару. І це дуже непокоїть - що військових перевозять проти їхньої волі в інший регіон. Але це військовий злочин", - пояснив Дам’єн.
Він каже, що є велика проблема з тим, щоб встановити, де саме перебувають полонені іноземці та як до них відносяться.
"Мене найбільше хвилює не робота над процедурами обміну, бо я впевнений, що чиновники роблять для цього все необхідне. А мене найбільш хвилює питання про статус цих військовополонених іноземців", - сказав він.
За його словами, наразі готують до суду трьох британців.
"Ми бачимо, що Росія не відноситься добре до наших військовополонених іноземців і про це повідомлялося ще на початку війни. Але ця позиція Росії у відношенні до іноземних бійців незаконна", - додав Дам’єн.
Нагадаємо, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземних бійців, які воювали на боці України, бойовики заявили, що їх планують розстріляти.
Додамо, мова йде про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера. Перший вже встиг попрощатися з рідними і сказати їм, що його скоро стратять.
Як відомо, так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Таким чином, окупанти узаконили страту, під яку потрапляють добровольці, які воювали на боці ЗСУ.
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