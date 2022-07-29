Окупанти перевозять полонених іноземців на Донбас, щоб стратити

Росіяни перевозять полонених іноземців на Донбас з інших окупованих територій, щоб там страчувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Інтернаціонального легіону України Дам’єна Магру, передає 24 канал .

"Є теорія, що це роблять для того, аби їм могли оголосити смертну кару. І це дуже непокоїть - що військових перевозять проти їхньої волі в інший регіон. Але це військовий злочин", - пояснив Дам’єн.

Він каже, що є велика проблема з тим, щоб встановити, де саме перебувають полонені іноземці та як до них відносяться.

"Мене найбільше хвилює не робота над процедурами обміну, бо я впевнений, що чиновники роблять для цього все необхідне. А мене найбільш хвилює питання про статус цих військовополонених іноземців", - сказав він.

За його словами, наразі готують до суду трьох британців.

"Ми бачимо, що Росія не відноситься добре до наших військовополонених іноземців і про це повідомлялося ще на початку війни. Але ця позиція Росії у відношенні до іноземних бійців незаконна", - додав Дам’єн.