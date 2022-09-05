Окупанти переносять проведення "референдуму" в Херсоні. В облраді назвали причини

Окупанти змушені переносити проведення так званого "референдуму" в Херсонській області з ряду причин. Серед них - просування ЗСУ та відсутність підтримки з боку населення.
Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Чергове перенесення термінів проведення шоу "референдум" у Херсоні пов'язане з активними діями ЗСУ, тотальною відсутністю підтримки з боку населення, страхом перед ризиками втрати територій вже після проведення референдуму, що буде складно пояснити своїй аудиторії", - зазначив Соболевський.
За його словами, також варто відзначити технічну неготовність окупаційної влади до організації "шоу" подібного масштабу.
Раніше ми писали, що українські розвідники знищили базу ФСБ в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області. Також бійці знищили склад бюлетенів для так званого "референдуму".
Нагадаємо також, що в Білому домі оцінили спроби РФ провести "референдуми" і назвали можливі терміни. За оцінкою влади США, росіяни можуть спробувати провести "референдуми" до кінця вересня.
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