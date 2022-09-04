У Білому домі оцінили спроби РФ провести "референдуми" і назвали можливі терміни

США фіксують ознаки того, що Росія не залишає спроб провести "референдуми" на захоплених українських територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю телеканалу "Дождь" .

За оцінкою влади США, росіяни можуть спробувати провести "референдуми" до кінця вересня.

"Ми все ще бачимо ознаки, які вказують, що Росія все ще збирається провести квазіреферендуми вже в цьому місяці. Це їхній спосіб домогтися якоїсь політичної легітимності у військових успіхах, яких вони або досягли, або хочуть досягти", - сказав Кірбі.

У Білому домі підкреслили, що ніколи не визнають результати "референдумів" Росії на захоплених територіях.

Нагадаємо, в перші місяці вторгнення Кремль розраховував провести "референдуми про приєднання" вже в травні 2022 року, проте Росія загрузла у війні, і незабаром дату перенесли на вересень.

На початку серпня в Кремлі почали обговорювати можливість перенесення псевдореферендумів ще на більш пізній час.

Як повідомлялося, журналісти опублікували документи, що свідчать про плани Кремля реалізувати на окупованих територіях України "референдуми" щодо їх приєднання до Росії.

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