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Оккупанты переносят проведение "референдума" в Херсоне. В облсовете назвали причины

Фото: оккупанты переносят проведение так называемого "референдума" в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты вынуждены переносить проведение так называемого "референдума" в Херсонской области по ряду причин. Среди них – продвижение ВСУ и отсутствие поддержки со стороны населения.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Очередной перенос сроков проведения шоу "референдум" в Херсоне связан с активными действиями ВСУ, тотальным отсутствием поддержки со стороны населения, страхом перед рисками потери территорий уже после проведения референдума, что будет сложно объяснить своей аудитории", - отметил Соболевский.

По его словам, также стоит отметить техническую неготовность оккупационных властей к организации "шоу" подобного масштаба.

Ранее мы писали, что украинские разведчики уничтожили базу ФСБ в оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области. Также бойцы уничтожили склад бюллетеней для так называемого "референдума".

Напомним также, что в Белом доме оценили попытки РФ провести "референдумы" и назвали возможные сроки. По оценке властей США, россияне могут попытаться провести "референдумы" до конца сентября.

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