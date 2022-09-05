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У Кам’янці-Дніпровській розвідники знищили бюлетені для "референдуму" та базу ФСБ

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Кам’янка-Дніпровська, Понеділок 05 вересня 2022 15:17
У Кам’янці-Дніпровській розвідники знищили бюлетені для "референдуму" та базу ФСБ Фоо: розвідники знищили базу ФСБ та бюлетені для "референдуму" у Кам’янці-Дніпровській (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники знищили базу ФСБ в окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області. Також бійці знищили склад бюлетенів для так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Спецназ ГУР провів спецоперацію на тимчасово окупованій території та пошкодив декілька важливих для росіян об'єктів. У деяких приміщеннях досі тривають пожежі, зокрема в управлінні Державної казначейської служби.

Розвідники знищили бюлетені для проведення псевдорефендуму. Склад підірвали зсередини. Також захисники розбили базу підрозділу ФСБ, який охороняв бюлетені.

Точна кількість убитих та поранених уточнюється. Травмованих окупантів евакуюють в напрямку Криму.

Після роботи українських розвідників ввели сувору комендантську годину з 7:00. Над містом помітили вертольоти. В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Нагадаємо, українські військові вже ліквідували 49 800 російських солдатів, за останню добу ЗСУ знищили 300 окупантів.

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