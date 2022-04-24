Окупанти на Великдень завдали ракетного удару під Авдіївському коксохімічному заводу

Російські окупанти на Великдень обстріляли з реактивних систем залпового вогню Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджено цехи підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За фактом обстрілу порушено кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Зазначається, що ракетного удару зазнав Авдіївський коксохім. Пошкоджена одна з коксохімічних батарей, ТЕЦ і цех уловлювання. Повна інформація про руйнування уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали артилерійського удару по Сумській області. Пошкоджено житлові будинки та психоневрологічний інтернат.

Зазначимо, цього року святкування Великодня в Україні проходить з обмеженнями через загрозу провокацій з боку Росії. Докладно - у матеріалі РБК-Україна.

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