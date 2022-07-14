Окупанти панікують від можливостей нової зброї ЗСУ: нове перехоплення розмови

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо*бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – скаржиться окупант своїй дружині.

Як чути з перехопленої розмови, щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния".

Втім, російський окупант виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову з якою чути, що українські захисники так затисли окупантів в Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Раніше із перехоплення СБУ стало відомо, що російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.

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