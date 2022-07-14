Оккупанты паникуют от возможностей нового оружия ВСУ: новый перехват разговора

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники... могут", - жалуется оккупант своей жене.

Как слышно из перехваченного разговора, чтобы поддержать разговор, жена дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния".

Впрочем, российский оккупант исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Напомним, ранее из перехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

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