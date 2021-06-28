Окупанти оцінили збитки від повені в Криму

Прямі збитки від сильних злив і підтоплення населених пунктів у Криму склали близько 12,5 млрд рублів (близько 165 млн доларів). Ця цифра не враховує витрат на боротьбу з повінню.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, на ремонт покрівель, підвалів та інших пошкоджених приміщень потрібно 33 млн доларів.

При цьому Аксьонов заявив, що планується виділити гроші на ремонт доріг.