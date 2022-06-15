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Окупанти відкрили порт у Херсоні

Фото: Росія відновила роботу порту в окупованому Херсоні (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Херсоні російські загарбники поновили роботу порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Херсонський морський торговельний порт відновив роботу і готується до перевалки вантажів", - пише видання з посиланням на окупаційну "адміністрацію" Херсона.

За даними ЗМІ, наразі вже відновлюється інфраструктура порту, проводиться ремонт, триває підготовка до відновлення "повноцінної роботи".

Як повідомлялось, раніше російські окупанти втретє відправили до Росії судно з украденим українським металобрухтом. Корабель відплив із порту окупованого Маріуполя у неділю, 12 червня.

4 червня в порт Маріуполя зайшло друге судно РФ, яке відправили для мародерства металу з України.

29 травня до порту Маріуполя зайшло перше російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, який належить Україні.

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Херсон