Окупанти в ОРДО "націоналізували" майно українських банків і "списали" кредити

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) "націоналізувала" майно українських банків. Також були нібито "списані" кредити, які взяли жителі окупованих територій.
Про це йдеться в повідомленні на сайті так званого "парламенту ДНР"
Повідомляється, що у власність окупантів "перейшла" власність банків, які отримали ліцензію НБУ і працювали в цих районах станом на 14 травня 2014 року. При цьому не "націоналізується" майно російських банків, таких як "Промінвестбанк" і "Сбербанк".
Крім того, цей "закон" окупантів нібито припиняє всі зобов'язання жителів ОРДО перед українськими банками, які виникли до 14 листопада 2014 року. Рішення пояснюється тим, що саме цією датою було підписано указ президента України про припинення роботи банків на окупованій території.
Також повідомляється, що окупанти визнають "нікчемними" передачу прав вимоги кредитних організацій третім особам.
Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявляли, що Київ має намір судитися з Москвою через "націоналізацію" на Донбасі.
А в 2019 році у президента Володимира Зеленського заявляли, що зняття блокади з ОРДЛО можливе після скасування рублевої зони і "націоналізації".