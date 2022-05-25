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Окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч"

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Миколаїв, Середа 25 травня 2022 05:36
Окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч" Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти в ніч на 25 травня обстріляли житлові квартали Миколаєва за допомогою реактивних система залпового вогню "Смерч". Принаймні одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Знову по житлових кварталах Миколаєва завдано удару системою залпового вогню "Смерч". Є дані про поранення цивільної особи. Інша інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 травня росіяни обстріляли Дергачівську громаду Харківської області, в результаті чого загинула 69-річна жінка, і ще 1 людина отримала поранення.

Ми також писали про те, що за допомогою авіації російські окупанти обстріляли населений пункт Миколаївка в Дніпропетровській області.

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