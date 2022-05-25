Росіяни обстріляли Харківську область, є жертви

Вранці 24 травня російські окупанти обстріляли Дергачівську громаду Харківської області. Ворожий снаряд влучив у торговельний заклад, внаслідок чого почалася пожежа. Загинула 69-річна жінка, ще 1 людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Він також розповів про те, що в селі Савинці Ізюмського району після обстрілу росіян поранення отримали 2 людини.

Крім того, цієї ночі по місту Мерефа окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами ППО. В результаті попадання ракет частково зруйновано адміністративну будівлю підстанції Південної залізниці. Жертв і постраждалих немає.

"Російські окупанти в Харківській області зосереджені на утриманні зайнятих позицій і готуються відновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогові шкоди і змусили відійти", - заявив Синьогубов.