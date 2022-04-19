Окупанти обстріляли забороненими боєприпасами місто у Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повідомляється, що будь-які військові об’єкти у місті відсутні.

Також ворог обстріляв дитячий майданчик у місцевому парку відпочинку. Зазначається, що виявлено 17 воронок від застосування касетних боєприпасів.

Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарську техніку та інші об’єкти.

Раніше ми повідомляли, що російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині у Великодню ніч скасують комендантську годину.

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