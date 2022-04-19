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Окупанти обстріляли забороненими боєприпасами місто у Дніпропетровській області

Окупанти обстрілли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Зеленодольськ Дніпропетровської області російські війська здійснили артобстріл забороненими боєприпасами. Наразі розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зокрема, 19 квітня окупанти з артилерії прицільно обстріляли забороненими касетними снарядами об'єкти інфраструктури міста Зеленодольська.

Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарську техніку та інші об’єкти.

Також ворог обстріляв дитячий майданчик у місцевому парку відпочинку. Зазначається, що виявлено 17 воронок від застосування касетних боєприпасів.

Повідомляється, що будь-які військові об’єкти у місті відсутні.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти обстріляли місто у Дніпропетровській області (t.me/pgo_gov_ua)

Раніше ми повідомляли, що російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині у Великодню ніч скасують комендантську годину.

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