Окупанти обстріляли забороненими боєприпасами місто у Дніпропетровській області

У місті Зеленодольськ Дніпропетровської області російські війська здійснили артобстріл забороненими боєприпасами. Наразі розпочато розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Зокрема, 19 квітня окупанти з артилерії прицільно обстріляли забороненими касетними снарядами об'єкти інфраструктури міста Зеленодольська.
Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарську техніку та інші об’єкти.
Також ворог обстріляв дитячий майданчик у місцевому парку відпочинку. Зазначається, що виявлено 17 воронок від застосування касетних боєприпасів.
Повідомляється, що будь-які військові об’єкти у місті відсутні.
Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми повідомляли, що російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області.
Також ми писали, що на Дніпропетровщині у Великодню ніч скасують комендантську годину.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!