Окупанти обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.

"Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час", - написав Болвінов.

За його словами, поранених та постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області українські захисники відбили атаку вертольотів російської армії.

Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

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