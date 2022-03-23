У Харківській області українські захисники відбили атаку вертольотів російської армії

Російські війська сьогодні атакували Харківську область бойовими вертольотами Ка-52. Українськими військовими цей напад було відбито. Про бойові втрати сторін не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Харківської ОВА Олега Синьогубова в прямому ефірі національного телемарафону.

За словами Синьогубова, наші Збройні сили тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, в тому числі та в напрямку міста Ізюма. В Ізюмі на сьогодні відсутній мобільний зв'язок, електро-, тепло-, газо- та водопостачання.

За його словами, комунальники працюють над відновленням теплопостачання в Лозовій після ракетних ударів. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть перебувати мирні жителі. Глава ОВА також зазначив, що до Харкова щодня прибуває близько 100 тонн гуманітарної допомоги з харчовими продуктами та медикаментами. Далі її розподіляють через логістичні центри та волонтерів до людей.