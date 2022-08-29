ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни завдали ударів по Харкову забороненими боєприпасами, - Терехов

Новость на русском →
Харків, Понеділок 29 серпня 2022 07:43
Росіяни завдали ударів по Харкову забороненими боєприпасами, - Терехов Фото: Росіяни завдали ударів по Харкову касетними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків. Ворог застосував для атаки касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова", - зазначив мер.

Терехов розповів, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих унаслідок атаки російських окупантів немає.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. В результаті обстрілу була зруйнована одна адміністративна будівля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ