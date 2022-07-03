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Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів

Фото: окупанти обстріляли Сумську область з мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 3 липня, російські війська обстріляли Сумську область з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Facebook.

За його словами, ніч в області пройшла тихо, оскільки не було обстрілів з боку окупантів.

"Але ранок в Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 парафій після сьомої ранку", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, напередодні окупанти тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області.

Крім того, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

Додамо, що останнім часом російські війська посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.

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