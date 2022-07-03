Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів

У неділю, 3 липня, російські війська обстріляли Сумську область з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Facebook .

За його словами, ніч в області пройшла тихо, оскільки не було обстрілів з боку окупантів.

"Але ранок в Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 парафій після сьомої ранку", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв і руйнувань.