Росіяни тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області
Фото: Сумську область знову обстріляли з території РФ (фото t.me/DPSUkr)
Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Під обстріл потрапили дві громади:
- Після 08:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 12 прильотів.
- Після 14:00 по Есманській громаді, 5 прильотів з міномета.
- Практично о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалігінській громаді, 14 прильотів.
Нагадаємо, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.
Зазначимо, що останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.
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