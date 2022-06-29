Окупанти цілий день били по Сумській області: майже 200 "прильотів", є жертви

Російські війська протягом вівторка, 28 червня, активно обстрілювали Сумську область. Зафіксовано майже 200 "прильотів", двоє людей загинули і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після 10:00 окупанти почали обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської та Миропільської громади. РФ зі своєї території запустила близько 20 ракет з вертольотів.

Після 11:00 вороги відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", зафіксовано 30 прильотів по Краснопільщині. З полудня окупанти знову вдарили по селах Краснопільської громади, всього було близько 50 артилерійських пострілів із самохідних артилерійських установок. Також вони вели вогонь з кулеметів і станкового гранатомета.

Близько 14:00 росіяни знову вдарили артилерією по Краснопільській громаді, було близько 30 прильотів. Там же після 18:00 зафіксовано ще 40 прильотів і 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах.

Також після полудня на одне з сіл Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після 20:00 це сталося ще раз.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 червня, війська РФ також обстрілювали прикордонні райони Сумської області зі ствольної артилерії. Було зафіксовано близько 150"прильотів". Поранення отримала одна людина.

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