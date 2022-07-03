Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов

В воскресенье, 3 июля, российские войска обстреляли Сумскую область из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook .

По его словам, ночь в области прошла тихо, поскольку не было обстрелов со стороны оккупантов.

"Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.