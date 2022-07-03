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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов

Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 3 июля, российские войска обстреляли Сумскую область из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

По его словам, ночь в области прошла тихо, поскольку не было обстрелов со стороны оккупантов.

"Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, накануне оккупанты трижды накрывали минометным огнем приграничный район Сумской области.

Кроме того, в течение 1 июля оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Добавим, что в последнее время российские войска усилили обстрелы в зоне Сумской области. Ежедневно наносят удары из артиллерии и авиации, сбрасывают бомбы с беспилотников.

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