У Донецькій області окупанти поранили 6 мирних мешканців

У понеділок, 9 травня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранено 6 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Окрім того, зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За його словами, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.

Також ми писали, що у Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців.

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