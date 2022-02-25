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У Луганській області внаслідок обстрілів загинула людина

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Старобільськ, П'ятниця 25 лютого 2022 07:11
У Луганській області внаслідок обстрілів загинула людина Фото: окупанти обстріляли Старобільськ в Луганській області, одна людина загинула (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 25 лютого російські окупанти обстріляли місто Старобільськ в Луганській області. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.

Внаслідок обстрілу окупантів Старобільська спалахнули пожежі на вулицях Ватутіна та Старотаганрозькій. Загоряння ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йде евакуація жителів.

За попередніми даними, при обстрілі одна людина загинула. Шістьох місцевих жителів вдалося врятувати.

Нагадаємо, рано вранці ракетному обстрілу піддався Київ. В результаті попадання снаряда загорівся 9-поверховий будинок, постраждали 8 осіб.

Зазначимо, 24 лютого Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".

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