Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)

Російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Сумської області. Влучили в психоневрологічний інтернат та територію приватних будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілу в селі Атинське, в психоневрологічному інтернаті були вибиті всі вікна й двері. Жертв серед цивільних немає. Також була пошкоджена територія приватних будинків у селі Бояро-Лежачі. "Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область”, - пише Живицький. Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)