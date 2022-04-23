ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області

Новость на русском →
Субота 23 квітня 2022 21:19
Окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Сумської області. Влучили в психоневрологічний інтернат та територію приватних будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілу в селі Атинське, в психоневрологічному інтернаті були вибиті всі вікна й двері. Жертв серед цивільних немає.

Також була пошкоджена територія приватних будинків у селі Бояро-Лежачі.

"Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область”, - пише Живицький.

Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська влаштували провокацію на ділянці українського кордону у Сумській області.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Сумская область
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає