Окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області
Російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Сумської області. Влучили в психоневрологічний інтернат та територію приватних будинків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.
Внаслідок обстрілу в селі Атинське, в психоневрологічному інтернаті були вибиті всі вікна й двері. Жертв серед цивільних немає.
Також була пошкоджена територія приватних будинків у селі Бояро-Лежачі.
"Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область”, - пише Живицький.
Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська влаштували провокацію на ділянці українського кордону у Сумській області.
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