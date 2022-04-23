Оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области
Российские оккупанты нанесли артиллерийский обстрел по территории Сумской области. Попали в психоневрологический интернат и территорию частных домов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.
В результате обстрела в селе Атинское, в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет.
Также была повреждена территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.
"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами − пограничная область”, - пишет Живицкий.
Фото: оккупанты обстреляли психинтернат и территорию домов в Сумской области (фото t.me/Zhyvytskyy/1761?single)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские войска устроили провокацию на участке украинской границы в Сумской области.
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