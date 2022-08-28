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Окупанти обстріляли прикордоння України понад 150 разів: фото наслідків

Фото: окупанти обстріляли прикордоння України понад 150 разів (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області понад 150 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Накривали із мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

Як додають прикордонники, внаслідок обстрілу одного з населених пунктів, знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки.

Як повідомлялось, також ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область за добу 18 серпня. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад регіону.

Нагадаємо, Росія також продовжує обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Усього за добу 17 серпня сталося понад 100 вибухів.

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