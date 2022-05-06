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У Луганській області під обстрілами залишаються близько 50 тисяч жителів, - ОВА

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Луганська область, П'ятниця 06 травня 2022 09:34
У Луганській області під обстрілами залишаються близько 50 тисяч жителів, - ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганські області досі залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. Деяких з них вже неможливо евакуювати через активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, наразі важка ситуація в Попасній. Місто зруйновано майже повністю. Проте там ще залишаються цивільні люди, наразі евакуація неможлива.

Гайдай додав, що, не дивлячись на обстріли, місцеві жителі відмовляються покидати домівки, тому евакуація значно сповільнила темпи.

"Я можу сказати за всю території Луганської області, яка підконтрольна Україні. Ще досі в усіх населених пунктах залишається орієнтовно 50 тисяч", - зазначив він.

Очільник області підкреслив, що влада продовжує вивозити бажаючих, зокрема з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Нагадаємо, 29 квітня окупанти обстріляли два евакуаційні автобуси у Попасній. На місці виявили один транспорт зі слідами крові, другий поки не вдалося знайти.

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