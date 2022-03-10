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З Бучі успішно евакуювали 2 тисячі людей

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Четвер 10 березня 2022 20:32
З Бучі успішно евакуювали 2 тисячі людей Фото: Евакуйовані з Бучі (t.me/kt20220224)
Автор: Антон Федорців

Із Бучі Київської області вдалося евакуювати в безпечний район понад 2 тисячі осіб, а також будинок для літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Національної поліції України у Facebook.

"Вже приїхало понад 30 автобусів з Бучі, які доставили жінок, дітей, постояльців будинку для літніх осіб. Евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи", – йдеться в дописі.

Нацполіція також нагадала, що триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору. Він розташований під Києвом.

Нагадаємо, що місцева влада на Львівщині допомагає евакуйованим підприємцям розпочати справу на новому місці.

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