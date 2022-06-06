У Миколаївській області за добу внаслідок обстрілів поранено 29 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову облради Ганну Замазєєву в Telegram .

Вчора окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони, також вдарили по обласному центру. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі.

Поранення отримали 29 осіб, дітей серед постраждалих немає. Всього станом на ранок 6 червня в лікарнях знаходяться 286 жителів Миколаївської області, що постраждали від рук російських військових.

За даними поліції, на вихідних окупанти обстріляли 32 об'єкти у Миколаївській області - 30 житлових будинків та два приватні підприємства.