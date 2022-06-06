ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаївській області за добу внаслідок обстрілів поранено 29 осіб

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 06 червня 2022 11:44
У Миколаївській області за добу внаслідок обстрілів поранено 29 осіб Фото: за добу поранення отримали 29 жителів Миколаївської області (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора, 5 червня, продовжували обстрілювати Миколаївську область. За добу поранення отримали 29 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову облради Ганну Замазєєву в Telegram.

Вчора окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони, також вдарили по обласному центру. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі.

Поранення отримали 29 осіб, дітей серед постраждалих немає. Всього станом на ранок 6 червня в лікарнях знаходяться 286 жителів Миколаївської області, що постраждали від рук російських військових.

За даними поліції, на вихідних окупанти обстріляли 32 об'єкти у Миколаївській області - 30 житлових будинків та два приватні підприємства.

Фото: у Миколаївській області обстріляли будинки та підприємства (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, сьогодні зранку у Миколаєві пролунали вибухи. Мер повідомив, що у місті є загроза артилерійського обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою