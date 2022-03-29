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В результаті ворожих обстрілів в Луганській області зруйновані 20 будинків, є загиблий і поранені

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Луганська область, Вівторок 29 березня 2022 08:26
В результаті ворожих обстрілів в Луганській області зруйновані 20 будинків, є загиблий і поранені Фото: наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські війська обстрілювали Лисичанськ, Новотошківське, Щедрищеве, Нижнє. Сталися загоряння і руйнування житлових будинків, а вранці на території одного з лісгоспів біля Сєвєродонецька спалахнула пожежа.

Про це 29 березня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок - це 30, 50, 100 сімей без даху. Наші домівки забирає "руський мир"", - пише чиновник в Telegram.

Так, в Нижньому загинула одна людина - по цьому населеному пункту російські війська вдарили з "Градів" ввечері в понеділок.

У Сєвєродонецьку рятувальники витягли з-під завалів кількох будинків 20 постраждалих місцевих жителів. Протягом доби внаслідок обстрілів сталося загоряння будинків у Лисичанську, Новотошківському та Щедрищовому. Було зруйновано близько 20 будинків.

"На фронті нам вдалося відбити 7 атак ворога, знищити 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Ми продовжуємо тримати оборону", - розповів глава ОВА.

Також Гайдай повідомив, що цього ранку ще одна пожежа виникла на території одного з лісгоспів недалеко від Сєвєродонецька.

Наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Раніше повідомлялося, що 28 березня у Рубіжному та Попасній тривали вуличні бої між бійцями ЗСУ та російськими загарбниками.

Також ми писали, що 26 березня по Лисичанську російські окупанти вдарили "Точкою-У" та "Градами".

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