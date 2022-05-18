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Війська РФ обстріляли школу в Донецькій області фосфорними боєприпасами

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Авдіївка, Середа 18 травня 2022 11:02
Війська РФ обстріляли школу в Донецькій області фосфорними боєприпасами Фото: війська РФ обстріляли школу в Донецькій області фосфорними боєприпасами (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли школу в Авдіївці фосфорними боєприпасами. Будівля навчального закладу повністю знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад - Авдіївську школу №1. Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла дотла", - написав він.

Подія обійшлася без втрат. На момент обстрілу в будівлі школи перебували чергові і їх вдалося врятувати.

"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни і з-за кордону. Тепер тут одні руїни", - підкреслив глава ОВА.

Він додав, що в будівлі школи не було жодного військового і техніки.

Фото: війська РФ обстріляли школу в Донецькій області фосфорними боєприпасами (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Зазначимо, населені пункти Донбасу щодня піддаються обстрілу з боку окупантів. Противник також завдає ударів по евакуаційному транспорту. Вчора з Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 33 людини. По дорозі автобус потрапив під вогонь російських "Градів".

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