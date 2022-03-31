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Російський фрегат "Адмірал Макаров" з ракетами «Калібр» вийшов з Севастополя в Чорне море

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Четвер 31 березня 2022 07:44
Російський фрегат "Адмірал Макаров" з ракетами «Калібр» вийшов з Севастополя в Чорне море Фрегат "Адмірал Макаров" (Фото: goodfon.ru)
Автор: Константин Широкун

Російський фрегат "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнив боєкомплект ракетами "Калібр" і вийшов у Чорне море. Саме такими ракетами російська армія завдає ударів по українських містах і об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"На жаль, ймовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та іншим областям України залишається високою, загроза постійно. Ми говоримо в першу чергу про ракети морського базування типу "Калібр". Вона знаходиться на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря. Більш того, фрегат "Адмірал Макаров" зараз поповнив свій боєкомплект цими ракетами та готовий до бою", - повідомив Братчук.

Він також повідомив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має заздалегідь запрограмовану локацію. Комплекс ППО відстежує всі ракети, але у вигляді того, що ракета може змінювати свою траєкторію польоту кілька разів, збити її вдається не завжди.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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