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Окупанти обстріляли криголам у порту Маріуполя: є загиблий

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Маріуполь, П'ятниця 08 квітня 2022 13:49
Окупанти обстріляли криголам у порту Маріуполя: є загиблий Криголам "Капітан Белоусов" (pravda.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріупольському торговельному порту вночі російські окупанти обстріляли криголам "Капітан Белоусов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окремий загін спеціального призначення "Азов".

Повідомляється, що на криголамі знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та кількох було поранено.

"Наголошуємо - путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами", - йдеться у повідмоленні.

раніше ми повідомляли, що російський фрегат "Адмірал Макаров" з ракетами "Калібр" вийшов з Севастополя в Чорне море.

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