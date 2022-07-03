Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі

Російські військові обстріляли населені пункти Харківського району. Внаслідок удару загинули цивільні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Під обстріл потрапили села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.
Згідно з даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 3 цивільних загинули. Ще одна жінка отримала поранення.
"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці", - пише Синєгубов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 2 липня, російські військові масовано обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок удару постраждав один цивільний.
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