У Харківській області на міні підірвалася бригада електриків: є поранені

Фото: у Харківській області підірвалися електрики, дві людини поранені (t.me Харків LIVE)

У Дергачів Харківської області на міні підірвалася бригада співробітників "Харківобленерго". В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE.

Бригада електриків підірвалася 8 квітня на околиці Дергачів. Вони спрямовувалися на усунення пошкодження електромережі. За попередніми даними, їх машина наїхала на міну і була повністю знищена. В результаті вибуху два співробітники Дергачівського РЕМ отримали поранення. Їх доставили в лікарню, де їм роблять операцію. Про стан енергетиків не повідомляється.