Окупанти обстріляли будинки і магазин у Василівці. Є загиблий і поранені
Російські окупанти обстріляли Василівку Запорізької області. В результаті загинула одна особа і ще п'ятеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що російські війська провели артилерійський обстріл Василівки з позицій у селищі Михайлівка та селі Орлянське. Пошкоджено кілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор, депо на залізничній станції "Таврійськ", а також знищено продуктовий магазин.
"В результаті російського обстрілу 1 людина загинула, 5 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Крім того, очікується, що окупанти сьогодні направлять російські ЗМІ до Василівки, щоб зняти дискредитуючі сюжети.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало зведення щодо актуальної ситуації в регіонах.
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