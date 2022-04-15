Окупанти обстріляли будинки і магазин у Василівці. Є загиблий і поранені

Російські окупанти обстріляли Василівку Запорізької області. В результаті загинула одна особа і ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що російські війська провели артилерійський обстріл Василівки з позицій у селищі Михайлівка та селі Орлянське. Пошкоджено кілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор, депо на залізничній станції "Таврійськ", а також знищено продуктовий магазин.

"В результаті російського обстрілу 1 людина загинула, 5 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що окупанти сьогодні направлять російські ЗМІ до Василівки, щоб зняти дискредитуючі сюжети.