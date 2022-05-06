Бережіть паливо. У Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС, - глава ОВА

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області не залишилося жодної діючої і неушкодженої автозаправної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

"Закликаю водіїв і бізнес-середовище з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася в результаті дій агресора. Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б'є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру", - зазначив Гайдай.

"Жодної вцілілої заправної станції в області не залишилося. Звертаюся до водіїв з проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватися від необов'язкових поїздок, пам'ятаючи, що у держави є необхідність в першу чергу забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям", - підкреслив глава Луганської ОВА.