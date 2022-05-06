Бережіть паливо. У Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС, - глава ОВА
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області не залишилося жодної діючої і неушкодженої автозаправної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.
"Закликаю водіїв і бізнес-середовище з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася в результаті дій агресора. Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б'є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру", - зазначив Гайдай.
"Жодної вцілілої заправної станції в області не залишилося. Звертаюся до водіїв з проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватися від необов'язкових поїздок, пам'ятаючи, що у держави є необхідність в першу чергу забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям", - підкреслив глава Луганської ОВА.
Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.
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