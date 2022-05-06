ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бережіть паливо. У Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС, - глава ОВА

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 06 травня 2022 07:46
Бережіть паливо. У Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС, - глава ОВА Сергій Гайдай (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області не залишилося жодної діючої і неушкодженої автозаправної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

"Закликаю водіїв і бізнес-середовище з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася в результаті дій агресора. Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б'є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру", - зазначив Гайдай.

"Жодної вцілілої заправної станції в області не залишилося. Звертаюся до водіїв з проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватися від необов'язкових поїздок, пам'ятаючи, що у держави є необхідність в першу чергу забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям", - підкреслив глава Луганської ОВА.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо