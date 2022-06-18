Окупанти обстріляли газопереробний завод у Харківській області

Російські війська сьогодні, 18 червня, обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької територіальної громади Анатолія Ноздрачова в коментарі "Суспільному".
За його словами, внаслідок обстрілу на газопереробному заводі виникла масштабна пожежа.
"Нині рятувальники гасять пожежу, масштаб та подробиці згодом", - сказав Ноздрачов.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Харків. При цьому піротехніки зазначили, що Росія застосувала ракету, яка залишає обманний слід.
Також сьогодні ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу та Кременчуку.
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