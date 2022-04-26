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Окупанти "мітять" уцілілі будинки. Жителі Маріуполя змушені виселятися

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Маріуполь, Вівторок 26 квітня 2022 18:13
Окупанти "мітять" уцілілі будинки. Жителі Маріуполя змушені виселятися Фото: окупанти наносять мітки на вцілілі будинки у Маріуполі
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі російські війська запровадили нове правило. На житлові будинки, які вціліли від обстрілів, наносять мітку - букву "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Якщо будинок у хорошому стані - на двері з'являється "Z", - написав він, наголосивши, що написи: "Тут живуть люди", які раніше рятували хоча б від мародерства, стали марними.

При цьому, за словами Андрющенка, мітка окупантів автоматично позбавляє маріупольців житла.

"Люди змушені шукати нове житло замість власного", - констатує урядовець.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти вивозять чоловіче населення і Маріуполя в бік Донецька. І мають намір мобілізувати його до так званої "армії ДНР".

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