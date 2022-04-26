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Сумську область знову обстріляли з території РФ. Окупанти били з мінометів

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Сумська область, Вівторок 26 квітня 2022 20:32
Сумську область знову обстріляли з території РФ. Окупанти били з мінометів Фото: Дмитро Живицький, глава Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Левицький

Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території РФ. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.

Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.

"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник області.

Зазначимо, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади - селище Есмань - розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.

Нагадаємо, вчора окупанти чотири рази відкривали вогонь по Сумській області з території РФ. Російські військові били по Конотопському та Сумському районах.

А декількома днями раніше під вогонь окупаційних військ потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків.

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