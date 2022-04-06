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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: знищили нафтобазу і потрапили в завод

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні вночі, 6 квітня, російські військові з повітря обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого була знищена нафтобаза з пальним і пошкоджений один із заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в нафтобазу і один із заводів", - заявив Резніченко.

За його словами, нафтобаза з пальним знищена. А на заводі рятувальники досі намагаються загасити полум'я, оскільки почалася сильна пожежа через те, що загорілося пальне.

Кількість постраждалих в даний час уточнюється.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що окупанти обстрілюють місто Ізюм Харківської області, щоб звинуватити в цьому українських військових.

Ми також писали про те, що російські окупанти накрили Попасну і Рубіжне Луганської області щільним вогнем.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України