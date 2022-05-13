Кадирівці в Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні
В окупованому місті Рубіжне Луганської області кадирівці розграбували інфекційне відділення лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному та він ще й виявилася з сучасним дороговартісним обладнанням та мав великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначив, що окрім державної підтримки, інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій.
Також він додав, що без перебільшення, це одне з кращих інфекційних відділень країни.
"На пропагандистському відео, окупанти похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти у РФ", - сказав голова ОВА.
Окупанти у Рубіжному розграбували лікарню (t.me/luhanskaVTSA)
Раніше ми повідомляли, що окупанти з Кремінної вивозять обладнання з лікарень та шкіл до РФ.
Також Гайдай повідомляв, що захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю.
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