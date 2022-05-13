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Кадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні

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Рубіжне, П'ятниця 13 травня 2022 15:11
Кадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні Кадирівці обікрали лікарню у Рубіжному (meta.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому місті Рубіжне Луганської області кадирівці розграбували інфекційне відділення лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному та він ще й виявилася з сучасним дороговартісним обладнанням та мав великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що окрім державної підтримки, інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій.

Також він додав, що без перебільшення, це одне з кращих інфекційних відділень країни.

"На пропагандистському відео, окупанти похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти у РФ", - сказав голова ОВА.

Кадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніКадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарніОкупанти у Рубіжному розграбували лікарню (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти з Кремінної вивозять обладнання з лікарень та шкіл до РФ.

Також Гайдай повідомляв, що захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю.

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